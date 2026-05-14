Torino il Salone del Libro celebra l’editoria di Officine Gutenberg

A Torino si tiene il Salone del Libro, evento dedicato all’editoria, che quest’anno ospita una cooperativa sociale di una città del nord Italia. Tra gli appuntamenti in programma, ci sono presentazioni di nuove letture sulla Divina Commedia, alcune delle quali inedite. La partecipazione di questa cooperativa rappresenta un’occasione per mostrare le proprie produzioni e discutere delle sfide affrontate nel settore editoriale. L’evento si svolge in un clima di confronto tra editori, autori e operatori culturali.

? Punti chiave Come può una cooperativa sociale piacentina conquistare il palcoscenico di Torino?. Chi presenterà la nuova lettura inedita sulla Divina Commedia?. Quali segreti della storia di Piazza Fontana rivelerà il nuovo romanzo?. Come la fotografia può raccontare il rock e la Gran Bretagna?.? In Breve Presentazioni Alberto Cristofori e Daniel Di Schuler domenica 16 maggio ore 15 e 16.. Presentazione Giovanni Battista Menzani con Daniele Marzeddu e Cesare Camardo lunedì 18 maggio.. Programma include volumi di Alberto Cristofori, Daniel Di Schuler, Daniele Marzeddu e Cesare Camardo.. Stand T74-U73 presso Padiglione Oval Alleanze Cooperative al Lingotto Fiere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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