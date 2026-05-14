Durante i lavori di costruzione di una Casa di Comunità e di un Ospedale di Comunità nel rione Santella a Marcianise sono stati ritrovati numerosi reperti e tombe risalenti a epoca preromana. L’area, destinata all’insediamento sanitario, ha restituito testimonianze archeologiche di epoca antichissima, che sono state immediatamente segnalate alle autorità competenti. Il 18 maggio è stato firmato un accordo tra l’Asl, il Comune e la Soprintendenza per la valorizzazione e tutela di questi beni archeologici.

Tempo di lettura: 2 minuti Il 18 maggio intesa tra Asl, Comune e Soprintendenza per valorizzare reperti Tombe e reperti di età preromana sono stati scoperti a Marcianise, nel rione Santella, nell’area destinata alla realizzazione della Casa di Comunità e?dell’Ospedale di Comunità. Una scoperta di particolare interesse per la storia di Marcianise e della Piana Campana, perché consente di ricostruire aspetti della vita, dei riti e?dell’organizzazione delle antiche comunità che abitarono questo?territorio tra Capua e Calatia. Ad oggi sono state indagate tredici tombe. Le ricerche proseguiranno nei prossimi giorni e potranno offrire nuovi dati utili alla conoscenza del sito e?alla sua corretta valorizzazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Tombe preromane rinvenute durante lavori ospedale di comunità nel Casertano

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