Una madre si reca quotidianamente al cimitero, dove la sua tomba è stata distrutta e ridotta in pezzi. Per oltre trent’anni, quel luogo è stato un punto di riferimento per i suoi momenti di ricordo e di silenzio. La donna, che visita il sito quasi ogni giorno, si trova ora di fronte a uno scenario di devastazione che le ha spezzato il cuore.

di Tiziana Petrelli Per trent’anni quella tomba è stata un luogo di memoria. Un posto dove una madre continua ad andare quasi ogni giorno, come si fa con chi non si smette mai davvero di aspettare. Poi martedì pomeriggio la telefonata del custode del cimitero di San Costanzo ha spezzato qualcosa ancora una volta. "Il libro è a terra, frantumato". Quel libro in marmo, sistemato sopra la tomba di Aldo Samuel Marinelli (foto in alto), morto nel 1996 a soli 19 anni in un incidente stradale, era stato distrutto (foto in basso). Volontariamente. E per Maria Antonietta Svanossi, 79 anni, pensionata, il dolore è tornato improvvisamente identico a quello di trent’anni fa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tomba ridotta a pezzi. Lo strazio della mamma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Lo strazio della mamma di Matteo, morto a 12 anni nella vasca idromassaggio: “Ti abbiamo amato con ogni singola fibra della nostra anima”San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), 17 aprile 2026 – “Io, la tua mamma, ero gelosissima di te, avevo paura di ogni tuo passo, di ogni tuo...

"Come posso vivere senza di te? Ti amo, aspettami amore mio": lo strazio della mamma di Maria dopo l'incidenteUn messaggio carico di dolore che sta facendo il giro dei social e che racconta tutta la disperazione di una madre colpita da una perdita improvvisa...