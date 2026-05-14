Il futuro di Thuram tra Juventus e Fiorentina rimane incerto, con il tecnico che spera in un suo coinvolgimento ma nel frattempo sta valutando un piano B nel caso in cui il francese non possa partecipare alla partita. La situazione viene monitorata attentamente, mentre le trattative tra le società proseguono senza conferme ufficiali. L'esito del suo eventuale impiego dipende dagli sviluppi delle prossime ore.

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© Juventusnews24.com - Thuram resta in bilico per Juve Fiorentina: Spalletti spera ma intanto studia questo piano B

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