Terranova | nuova stele per l’Arciprete Tramontana 60 anni dopo

A 60 anni dalla morte dell’Arciprete Tramontana, è stata inaugurata una nuova stele commemorativa presso il Santuario. La cerimonia ha coinvolto diverse persone e si sono poste alcune domande, tra cui come sia avvenuta la sua morte nel luogo di culto e quale messaggio abbia lasciato inciso sulla lastra. La stele è stata collocata nel rispetto della memoria dell’Arciprete e testimonia il suo legame con il santuario.

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? Domande chiave Come è avvenuta la sua morte all'interno del Santuario? Quale pensiero ha lasciato inciso sulla nuova stele commemorativa? Perché Comune e Parrocchia hanno deciso di collaborare per questa dedica? Chi sono i familiari presenti alla cerimonia per onorare il sacerdote??? In Breve Messa presieduta dal Vescovo Giuseppe Alberti e dal parroco Pasquale Carnovale. Presenza dei nipoti e pronipoti del defunto presso il Santuario del SS. Crocifisso. Stele con pensiero di Tramontana co .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terranova: nuova stele per l’Arciprete Tramontana, 60 anni dopo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Dopo 56 anni, La Tramontana diventa residenza per anzianiGiuseppe Bernardi, noto come Pino, chiude dopo cinquantasei anni la gestione diretta del ristorante La Tramontana a Villa Verucchio, trasformando lo... 4 aprile: stele a Milano per i 100 anni del basket azzurroIl 4 aprile 2026 segnerà il centenario della prima partita ufficiale della nazionale italiana di basket, un evento che si trasformerà in una...