Tenta di truffare una 90enne ma il figlio lo blocca davanti a casa | arrestato
Un uomo è stato arrestato a Sondrio dopo aver tentato di truffare una donna di 90 anni davanti alla sua abitazione. L’anziana ha chiamato il figlio, che si trovava nelle vicinanze, e lui è intervenuto bloccando il sospetto. La Polizia di Stato è arrivata sul posto poco dopo e ha arrestato l’uomo per tentata truffa. L’episodio si è concluso con il fermo del sospetto e il recupero di eventuali strumenti utilizzati durante il tentativo.
Tentata truffa ai danni di un’anziana a Sondrio, ma il colpo è fallito grazie alla prontezza del figlio della vittima e al tempestivo intervento della Polizia di Stato. Nella giornata di martedì 12 maggio gli agenti della Questura hanno arrestato un uomo di 54 anni, residente in provincia di. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Truffa del finto carabiniere, il figlio della vittima riprende la telefonata in diretta
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