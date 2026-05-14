Tenta di truffare una 90enne ma il figlio lo blocca davanti a casa | arrestato

Un uomo è stato arrestato a Sondrio dopo aver tentato di truffare una donna di 90 anni davanti alla sua abitazione. L’anziana ha chiamato il figlio, che si trovava nelle vicinanze, e lui è intervenuto bloccando il sospetto. La Polizia di Stato è arrivata sul posto poco dopo e ha arrestato l’uomo per tentata truffa. L’episodio si è concluso con il fermo del sospetto e il recupero di eventuali strumenti utilizzati durante il tentativo.

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Tentata truffa ai danni di un’anziana a Sondrio, ma il colpo è fallito grazie alla prontezza del figlio della vittima e al tempestivo intervento della Polizia di Stato. Nella giornata di martedì 12 maggio gli agenti della Questura hanno arrestato un uomo di 54 anni, residente in provincia di. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Truffa del finto carabiniere, il figlio della vittima riprende la telefonata in diretta Sullo stesso argomento Sondrio, tenta di truffare una 90enne fingendosi poliziotto: il figlio della donna lo blocca sull'uscioUn arresto per tentata truffa ai danni di una donna di 90 anni a Sondrio nella giornata di martedì 12 maggio. Genova, vuole truffare una novantatreenne e tenta di portarle via trentamila euro di gioielli, ma lei reagisce e lo fa arrestare x.com L'Ultimatum di Mr. Squishy: L'autore tenta di diagrammare una frase di quasi mille parole dal Mister Squishy di DFW reddit Tenta di truffare coppia di anziani spacciandosi per un carabiniereSono un maresciallo dei carabinieri. La sua auto è stata coinvolta in una rapina. Sconcerto all’altro capo del telefono, ... ilgiorno.it Sondrio, tenta di truffare una 90enne fingendosi poliziotto: il figlio della donna lo blocca sull'uscioUn 54enne è stato arrestato a Sondrio per tentata truffa ai danni di una 90enne. Decisivo l’intervento del figlio e della Polizia. virgilio.it