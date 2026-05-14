Tennis terminati gli ottavi di finale degli Internazionali di Santa Croce | la Toscana sogna con Gribaldo

Si sono conclusi gli ottavi di finale degli Internazionali di Santa Croce, torneo che si disputa sul territorio toscano sotto condizioni meteorologiche variabili, che alternano sole, pioggia e vento. La competizione, riservata ai giovani under 18 e organizzata dal Tennis Club locale, continua a offrire partite su campi sia all’aperto che coperti, mentre i giocatori si sfidano nel tentativo di avanzare ai quarti di finale. Tra i favoriti, si segnala la presenza di un atleta locale che sogna di proseguire l’avventura.

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