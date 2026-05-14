Tennis terminati gli ottavi di finale degli Internazionali di Santa Croce | la Toscana sogna con Gribaldo
Si sono conclusi gli ottavi di finale degli Internazionali di Santa Croce, torneo che si disputa sul territorio toscano sotto condizioni meteorologiche variabili, che alternano sole, pioggia e vento. La competizione, riservata ai giovani under 18 e organizzata dal Tennis Club locale, continua a offrire partite su campi sia all’aperto che coperti, mentre i giocatori si sfidano nel tentativo di avanzare ai quarti di finale. Tra i favoriti, si segnala la presenza di un atleta locale che sogna di proseguire l’avventura.
In mezzo al solito walzer tra sole, scrosci di pioggia e vento di una settimana tra le più variabili mai vissute qui al Torneo ITF under 18 ‘Città di Santa Croce - Mauro Sabatini’, organizzato dal Tennis Club Santa Croce sull’Arno, il programma procede a singhiozzo tra i campi all’aperto e quelli.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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