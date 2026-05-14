Taranto omicidio Sako Bakari | fermato sesto componente baby gang

A Taranto, le autorità hanno fermato un sesto sospetto nel caso dell’omicidio di un bracciante malese, avvenuto all’alba di sabato scorso. Con questa operazione, il totale degli indagati sale a sei. La vittima è rimasta coinvolta in un episodio di violenza che ha portato alla sua morte. Le indagini sono in corso e le forze dell’ordine stanno raccogliendo elementi per fare luce sulla dinamica e sui responsabili.

Si allarga il cerchio degli indagati per l’omicidio di Sako Bakari, il bracciante originario del Mali aggredito e ucciso a Taranto.Si tratta del sesto fermo, un altro presunto componente della baby gang coinvolta nell’aggressione di sabato scorso. Sull’alba di sangue a Piazza Fontana gli inquirenti stanno indagando per ricostruire la dinamica precisa, soprattutto dopo cheun ragazzo di 15 anni avrebbe confessatodi aver sferrato lui i colpi mortali, facendo ritrovare anche l’arma utilizzata, un coltello. Secondo quanto emerso, il sesto indagato è un 22enne residente nel centro storico della città pugliese. Si tratta del secondo maggiorenne indagato insieme ad un 20enne ed altri quattro minorenni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Omicidio Sako Bakari a Taranto: fermato il sesto componente della baby gang, mancava solo lui

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