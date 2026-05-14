Tajani e Crosetto | Missione Hormuz con due cacciamine solo a guerra finita

Da ilgiornale.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo italiano ha annunciato che la missione nel Golfo, incentrata sulla presenza di due cacciamine, sarà avviata solo dopo la conclusione delle ostilità. In un comunicato, i ministri Tajani e Crosetto hanno chiarito che non ci sarà coinvolgimento operativo nello Stretto di Hormuz prima che la situazione di guerra si sia risolta, mantenendo così una posizione di cautela e distinzione rispetto alle azioni militari in corso.

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L'Italia pensa alla stabilizzazione del Golfo, ma mette un punto fermo politico e militare: nessun coinvolgimento operativo nello Stretto di Hormuz prima della fine delle ostilità. È questa la linea confermata nell'audizione dei ministri Guido Crosetto e Antonio Tajani (nella foto) davanti alle Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato, dove il governo ha delineato quello che potrebbe diventare il contributo italiano a una futura missione internazionale per riaprire in sicurezza una delle arterie marittime più strategiche del pianeta. La priorità, oggi, è prepararsi. Perché, come ha spiegato Crosetto, «laddove scoppiasse la pace, servirebbe quasi un mese di navigazione a tutte le unità delle nazioni alleate per raggiungere il Golfo».🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Tajani e Crosetto: "Missione Hormuz con due cacciamine solo a guerra finita"
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