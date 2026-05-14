Tagli al Petrolchimico Avs e Possibile all' attacco | Serve un piano per la chimica di base
Le recenti decisioni di riduzione del personale presso il sito petrolchimico di Ferrara hanno suscitato reazioni da parte di alcune forze politiche. In particolare, Avs e Possibile hanno richiesto un intervento che garantisca un piano per la chimica di base. La questione occupazionale rimane al centro del dibattito, mentre le aziende del settore stanno affrontando una fase di ristrutturazione.
La decisione del sito petrolchimico ferrarese Veralis rispetto ai tagli occupazionali continua a smuovere gli animi in politica. “Che la chimica italiana sia in crisi è cosa nota da tempo, anche per la volontà di Eni di smantellare un settore che evidentemente da tempo non rientra più nelle sue.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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