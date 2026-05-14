Enrico Costa, da poco capogruppo dei deputati di Forza Italia, affronta subito una delle questioni più delicate, quella relativa all'eutanasia, ora chiamata fine vita. In un'intervista, ha dichiarato che un accordo con altri schieramenti è possibile, ma ha anche precisato che il suo partito non collaborerà mai con il Partito Democratico in modo da formare alleanze che possano portare a inciuci politici.

Enrico Costa è capogruppo dei deputati di Forza Italia da un mese appena e già prende di petto uno dei temi più difficili, soprattutto per un partito di centro come il suo: quello dell'eutanasia, ora ribattezzata fine vita. Le sue dichiarazioni dicono chiaro che stavolta gli azzurri vogliono portare tutto il centrodestra ad approvare una norma che affronti il problema, con l'appoggio di almeno una parte della minoranza, venendo incontro ai tanti richiami della Consulta. Onorevole Costa, Fi spinge per arrivare a una legge sul fine vita dopo 3 legislature in cui finisce nel cassetto. È il primo segnale del nuovo corso liberal sui diritti civili auspicato anche dalla famiglia Berlusconi? «Noi rivendichiamo il merito di aver rimesso il tema del fine vita al centro dell'agenda politica.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Sul testo un accordo è possibile ma Fi non farà mai inciuci con il Pd"

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