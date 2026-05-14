Una donna di 63 anni ha scelto di ricorrere al suicidio assistito, diventando così la sedicesima persona in Italia a farlo. La sua richiesta è stata approvata dopo un periodo di attesa di nove mesi. È il quarto caso di questo tipo registrato in Toscana dall'inizio di questa procedura nel paese. Le autorità hanno seguito le procedure previste dalla legge, senza rivelare dettagli sulla sua identità o sulle motivazioni specifiche che l’hanno portata a questa decisione.

Mariasole, nome di fantasia della 63enne che ha deciso di ricorrere al suicidio assistito, è la sedicesima in Italia: ha atteso 9 mesi prima del via libera Si chiamava “Mariasole”, nome di fantasia scelto per tutelarne la privacy. Aveva 63 anni ed era affetta da una grave forma di parkinsonismo degenerativo che, nel giro di pochi anni, l’aveva resa totalmente dipendente dall’assistenza di altre persone. Èmorta il 4 maggio nella sua abitazione in Toscana, dopo essersi autosomministrata un farmaco letalefornito dal servizio sanitario regionale. A renderlo noto è stata l’Associazione Luca Coscioni, che ha seguito il caso insieme al team legale e medico che da anni affianca le persone intenzionate a richiedere l’accesso al suicidio medicalmente assistito. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Suicidio assistito, 16esimo caso in Italia: è il quarto in Toscana

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Il suicidio assistito di Libera con puntatore oculare

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