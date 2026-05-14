Secondo un’indagine recente, l’81% degli studenti si sente invisibile rispetto al mondo della politica. Il calo di partecipazione tra i giovani è evidente se si confrontano i dati attuali con quelli degli anni Novanta, quando l’affluenza alle urne era molto più alta. Tra le preoccupazioni condivise da genitori e figli ci sono questioni legate al lavoro e ai conflitti in corso nel mondo. Questi temi sembrano influenzare la percezione dei più giovani nei confronti della partecipazione politica e delle istituzioni.

? Punti chiave Perché l'affluenza giovanile è crollata drasticamente rispetto agli anni novanta?. Quali sono le preoccupazioni che uniscono genitori e figli oggi?. Come può la politica riconquistare la fiducia di chi si sente invisibile?. Cosa ha spinto i ragazzi a votare più del previsto nel referendum?.? In Breve L'affluenza giovanile è scesa dall'87% del periodo 1994-2006 al 50% nel 2024.. Il referendum del 2026 ha registrato un'affluenza giovanile del 67% per temi specifici.. La percezione di invisibilità politica supera di 40 punti la media dell'Unione europea.. Le preoccupazioni principali riguardano il lavoro al Sud e il timore di conflitti bellici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Studenti e politica: l’81% si sente invisibile, tra lavoro e guerra

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