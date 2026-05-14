Studenti a dirigere una filarmonica | riparte il progetto ‘Ferrara sale sul podio’

Da ferraratoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 16 alle 18, al Teatro Comunale di Ferrara, si terrà una nuova tappa del progetto “Ferrara sale sul podio”. L’iniziativa coinvolge studenti della scuola paritaria San Vincenzo di Ferrara, chiamati a dirigere un’orchestra completa. Un’intera formazione musicale si prepara ad ascoltare e seguire i giovani direttori durante l’esibizione. L’evento si inserisce in un percorso che permette ai partecipanti di vivere un’esperienza diretta sul palco, sotto la guida di esperti del settore.

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Un’intera orchestra pronta a seguire il gesto di giovani direttori: è questa l’immagine al centro del nuovo appuntamento in programma al Teatro Comunale di Ferrara, che sabato 16 alle 18 apre ancora le porte agli studenti della scuola paritaria San Vincenzo di Ferrara per un’esperienza fuori dal. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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