Studenti a dirigere una filarmonica | riparte il progetto ‘Ferrara sale sul podio’
Sabato 16 alle 18, al Teatro Comunale di Ferrara, si terrà una nuova tappa del progetto “Ferrara sale sul podio”. L’iniziativa coinvolge studenti della scuola paritaria San Vincenzo di Ferrara, chiamati a dirigere un’orchestra completa. Un’intera formazione musicale si prepara ad ascoltare e seguire i giovani direttori durante l’esibizione. L’evento si inserisce in un percorso che permette ai partecipanti di vivere un’esperienza diretta sul palco, sotto la guida di esperti del settore.
Un’intera orchestra pronta a seguire il gesto di giovani direttori: è questa l’immagine al centro del nuovo appuntamento in programma al Teatro Comunale di Ferrara, che sabato 16 alle 18 apre ancora le porte agli studenti della scuola paritaria San Vincenzo di Ferrara per un’esperienza fuori dal. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Sullo stesso argomento
Talamona sul podio internazionale: la Filarmonica conquista il secondo posto al Flicorno d’OroGrande soddisfazione a Talamona per lo straordinario risultato ottenuto dalla Filarmonica locale, protagonista nei giorni scorsi a Flicorno d’Oro di...
Basket giovanile. Trofeo ’Città di Ferrara’ alla Treviso Academy. Podio per la Vis 2008, che sale al terzo postoVa alla Treviso Basket Academy una bellissima sedicesima edizione del torneo “Città di Ferrara”, categoria under 13.
Argomenti più discussi: Prato, ultimo concerto della stagione della Camerata Strumentale; Forma, spazio alle accademie di moda con 25mila studenti; Al via il 16° Concorso Musicale Internazionale Città di Tarquinia; Creata una squadra di mediatori tra pari del Bernocchi.
Studenti a dirigere una filarmonica: riparte il progetto ‘Ferrara sale sul podio’ x.com
La Rettrice dell’Università di Padova (UNIPD), Daniella Mapelli, ha ricevuto oggi, 30 aprile, l’Ambasciatore Renato Mosca. Nel corso di una conferenza rivolta a docenti e studenti dell’ateneo, l’Ambasciatore ha sottolineato le opportunità offerte dall’Accordo M facebook