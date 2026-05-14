Oggi, giovedì 14 maggio, alle 17, si svolge alla libreria Erasmus un evento dedicato alla storia dell’ebreo pisano Angelo Samaia. La serata fa parte degli incontri settimanali organizzati nel mese di maggio, che si tengono ogni giovedì presso il locale. L’appuntamento prevede una presentazione dedicata alla figura di Samaia e alla sua vicenda, con dettagli sulla sua vita e il suo ruolo nella comunità locale.

Pisa, 14 maggio 2026 – Al via gli incontri dei giovedì di maggio alla libreria Erasmus. In programma oggi, giovedì 14 maggio, alle 17.30 la prima presentazione della rassegna con il libro “Erinnerung macht frei” di Nicola Di Nardo (Tralerighe edizioni). Dialogherà con l’autore Maria Cristina Coppini, docente di filosofia e nipote di Angelo Samaia, il protagonista del libro (letture di Sandra Lucarelli, poetessa). Il libro “Erinnerung macht frei”, ovvero la memoria rende liberi, è un’analisi documentaria della deportazione dell’ebreo pisano Angelo Samaia, arrestato a Compignano nel dicembre 1943 per il solo "delitto di essere nato". Si tratta di una ricostruzione storica meticolosa basata su documenti d'archivio e preziose memorie familiari che mette anche in evidenza le responsabilità fasciste locali.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Storia dell’ebreo pisano Angelo Samaia: presentazione alla libreria Erasmus

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