Lo spread tra i titoli di Stato italiani e i Bund tedeschi si attesta al 75%, generando un ricavo di circa 17,5 miliardi di euro per lo Stato dalle ultime aste di emissione. Nonostante il calo dello spread rispetto ai mesi precedenti, i rendimenti dei Btp rimangono elevati. La tensione in Iran e le condizioni del mercato internazionale sono tra i fattori che influenzano il costo del debito pubblico italiano.

? Punti chiave Perché i rendimenti Btp restano alti nonostante il calo dello spread?. Come influisce la tensione in Iran sul costo del debito italiano?. Quanto inciderà la nuova asimmetria dei tassi sul bilancio dello Stato?. Quali fattori impediscono ai rendimenti di scendere insieme allo spread?.? In Breve Btp 10 anni al 3,84% contro il 3,77% di inizio settimana. Tesoro incassa 7,5 miliardi con aste medie e lunghe scadenze. Bot emessi il 12 maggio hanno garantito 10 miliardi di liquidità. Rendimenti aste tra il 3% e il 4% per tensioni in Iran.? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). L’inflazione contenuta al 1,2% sostiene la fiducia dei mercati nonostante lo spread in contrazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spread al 75%: lo Stato incassa 17,5 miliardi dalle ultime aste

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