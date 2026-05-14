Spider-Noir ora sappiamo dov' è Peter Parker nella serie con Nicolas Cage

In questa nuova versione ambientata in un universo alternativo, si segue la storia di Ben Reilly. Recentemente sono state diffuse informazioni sulla posizione di Peter Parker, protagonista della serie con Nicolas Cage. La narrazione si concentra su eventi e personaggi specifici, senza approfondire motivazioni o interpretazioni. La trama si sviluppa attraverso le azioni dei personaggi, offrendo dettagli precisi su quanto accade nel racconto.

In questa nuova versione ambientata in un universo alternativo seguiremo la storia di Ben Reilly, un detective privato che ha subito una grave perdita Spider-Noir, nuova serie noir Marvel legata all'universo di Spider-Man ha preso una direzione molto diversa dalle storie tradizionali dell'Uomo Ragno. Il team creativo dietro allo show ha spiegato perché Peter Parker non sarà il protagonista della serie, chiarendo anche come lo show mescoli le classiche detective stories con l'azione supereroistica in modo completamente nuovo. Perché Peter Parker è stato escluso da Spider-Noir Il co-showrunner Oren Uziel ha dichiarato che la serie evita intenzionalmente Peter Parker come figura centrale.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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