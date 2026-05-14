Speranzon attacca Francesca Albanese | Grave invitarla a Ca' Foscari
Il senatore di Fratelli d’Italia ha criticato l’organizzazione di un evento presso l’ateneo locale, definendo grave l’invito a una docente coinvolta in questioni politiche. La polemica si riferisce a due incontri recenti, tra cui una conferenza sul voto femminile svoltasi in un teatro cittadino. Speranzon ha espresso il suo disappunto attraverso dichiarazioni pubbliche, puntando il dito contro le istituzioni culturali che, a suo avviso, favoriscono iniziative legate a posizioni di sinistra.
Il senatore di Fratelli d'Italia Raffaele Speranzon torna ad attaccare le istituzioni culturali che organizzano incontri con esponenti della sinistra (o tacciati di essere tali), e lo fa dopo due eventi in particolare: una conferenza sul voto alle donne organizzata al Teatro Kolbe con gli. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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