Un uomo straniero, già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato arrestato ad Asti con 80 grammi di cocaina. Durante le operazioni di cattura, l’individuo si è mostrato aggressivo, mordendo alcuni agenti che cercavano di fermarlo. È stato necessario l’intervento di rinforzi per gestire la situazione, mentre l’arrestato è stato portato in questura in attesa di ulteriori decisioni.

Eseguito un arresto dalla Squadra Mobile della Questura di Asti. Un noto spacciatore straniero, già destinatario di precedenti provvedimenti, è stato fermato nei pressi della stazione ferroviaria cittadina durante un controllo antidroga. L’uomo, proveniente da Torino, è stato trovato in possesso di 80 grammi di cocaina pronta per lo spaccio e ha opposto resistenza agli agenti. Il provvedimento è stato eseguito nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti nel centro cittadino. Controlli antidroga nei pressi della stazione ferroviaria Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile della Questura di Asti, Sezione Antidroga, ha intensificato i servizi di prevenzione e contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti nel centro cittadino. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Spacciatore fuori di sé ad Asti prende a morsi gli agenti durante l'arresto

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