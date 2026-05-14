Federica Panicucci ha condiviso durante la trasmissione Mattino Cinque un’intercettazione di Andrea Sempio, suscitando sorpresa. La conduttrice ha affermato di essere rimasta colpita dall’audio trasmesso, senza fornire ulteriori commenti o interpretazioni. La registrazione è stata mostrata nel contesto di un approfondimento sul caso Garlasco, senza indicare dettagli aggiuntivi sulle parti coinvolte o sulle circostanze. La trasmissione si è concentrata sulla diffusione del materiale audio e sull’effetto che ha prodotto.

Federica Panicucci ha mandato in onda a Mattino Cinque un’intercettazione di Andrea Sempio che l’ha molto impressionata. Nella puntata di Mattino Cinque di oggi, giovedì 14 maggio, si è parlato del caso Garlasco. Un’intercettazione di Andrea Sempio ha lasciato Federica Panicucci senza parole. Nella puntata di Mattino Cinque si è parlato ancora una volta del caso di Garlasco, partendo da un’intercettazione del 2025 di Andrea Sempio, diventata fondamentale per gli inquirenti. “Delle tre chiamate.lei ha detto: ‘Non ci voglio parlare con te’. E io gli ho detto: ‘Riusciamo a vederti’, e lei mi ha messo giù. E ha messo giù il telefono. Ah, ecco che fai la dura. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - “Sono impressionata”, Panicucci sul caso Garlasco: la versione non regge

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