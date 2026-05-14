Sinner Rublev provoca e gli ride in faccia Momento della sconfitta più vicino

Durante i quarti di finale degli Internazionali d'Italia a Roma, il tennista russo ha commentato le prestazioni di Sinner, sottolineando le sue qualità in campo. Prima dell'incontro, Rublev ha scherzato con l'italiano, ridendo in faccia e dicendo che il momento della sconfitta di Sinner potrebbe essere vicino. La partita si svolge oggi pomeriggio, e l'atleta russo ha dichiarato di giocare in modo molto efficace nelle ultime uscite.

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Chissà se quella di Andrey Rublev su Jannik Sinner è una battuta, una gufata o una speranza. "Sta giocando davvero in modo fantastico - ammette il tennista russo alla vigilia dei quarti di finale contro l'italiano agli Internazionali d'Italia a Roma, in programma oggi pomeriggio -. La cosa positiva è. quante partite ha vinto di fila ormai? Cinque? Cinque? Quindi. quante sono? Più di venti vittorie consecutive, quindi si sta avvicinando al momento in cui perderà". La risata di Rublev forse nasconde il timore di finire anche lui nel tritacarne-Jannik, che oggi punta ad arrivare a 32 vittorie consecutive nei Masters 1000, battendo il record che appartiene a Novak Djokovic. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Sinner, Rublev provoca e gli ride in faccia. "Momento della sconfitta più vicino" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Jannik Sinner vs Alexander Zverev For A Spot In The Indian Wells Final! | 2026 Match Highlights Sullo stesso argomento Rublev ha una teoria su Sinner, prossimo avversario a Roma: “Si avvicina il momento della sconfitta”Andrey Rublev prossimo avversario di Sinner a Roma ci ha scherzato su, tirando in ballo anche i "grandi numeri". Rublev scherza sul match con Sinner: “Più vince e più si avvicina alla sconfitta”Andrey Rublev continua il trend sostanzialmente positivo della sua stagione e si qualifica peri quarti di finale del torneo ATP di Roma, terzo... Temi più discussi: Rublev provoca Sinner: Si avvicina il momento della sconfitta; Agli Internazionali Bnl d'Italia Jannik Sinner contro Andrey Rublev, per centrare un altro record; Tennis, Internazionali BNL d'Italia: Sinner vince il derby con Pellegrino. Impresa di Darderi contro Zverev, eliminato Musetti; Jannik Sinner non farà tornei sull’erba prima di Wimbledon: scarni i punti da difendere. Tennis: sorteggio Atp Madrid, possibile semifinale Sinner-Musetti Jannik Sinner, numero 1 del mondo, torna per la quarta volta a Madrid, la prima dal 2024 (6-2 il suo bilancio vittorie-sconfitte nel torneo). Nell'ultima partecipazione ha raggiunto i quarti di finale, x.com Sinner-Rublev diretta, i quarti di finale agli Internazionali di Roma: orario, dove vederla (in chiaro) e precedentiJannik Sinner torna in campo per i quarti di finale agli Internazionali Bnl d'Italia e sfida Andrej Rublev con in palio un posto in semifinale. Il vincente sfiderà uno tra Medvedev ... ilgazzettino.it Sinner, oggi contro Rublev: orario e dove vedere i quarti degli Internazionali di RomaRoma, 14 maggio 2026 - Agli Internazionali d'Italia si sogna una finale tutta azzurra grazie a Luciano Darderi, approdato al penultimo atto. Per alimentare ulteriormente le speranze del pubblico di ca ... sport.quotidiano.net