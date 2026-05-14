Jannik Sinner si è qualificato per la semifinale degli Internazionali di Roma dopo aver battuto Andrej Rublev in due set, 6-2 e 6-4, in un'ora e 31 minuti di gioco. La partita si è conclusa con la vittoria dell'azzurro, che ora affronterà il russo Medvedev nella prossima fase del torneo. La sfida tra Sinner e Rublev si è svolta ieri, consolidando la presenza di Sinner tra i migliori del torneo romano.

AGI - Jannik Sinner è in semifinale agli Internazionali di Roma: l'azzurro ieri si è imposto sul russo Andrej Rublev i n due set, 6-2, 6-4, in un'ora e 31 minuti. In semifinale alle ore 19 Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev vincente dell'altro quarto sullo spagnolo Martin Landaduce. Il numero uno del mondo vincendo la gara dei quarti di finale ha battuto un altro record conquistando il 32mo successo di fila in un torneo Masters 1000 e superando così il precedente primato di 31 vittorie consecutive di Novak Djokovic. Questa sarà la sua semifinale numero 18 nei 1000, la sesta consecutiva e la 50esima nel circuito maggiore, che gli permette di staccare proprio Rublev e diventare il decimo giocatore in attività con più semifinali Atp. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Sinner batte Rublev e vola in semifinale a Roma. Sfiderà Medvedev

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Jannik Sinner batte anche Rublev e vola in semifinale a Roma.

Sullo stesso argomento

Sinner batte Rublev e vola in semifinale a RomaAGI - Jannik Sinner è in semifinale agli Internazionali di Roma: l'azzurro si è imposto sul russo Andrej Rublev in due set, 6-2, 6-4, in un'ora e 31...

Jannik #Sinner batte Andrey Rublev per 6-2/6-4 e diventa il giocatore con la striscia di vittorie più lunga nella storia dei Masters 1000, con ben 32 successi consecutivi. L’azzurro, torna in semifinale a Roma, sfiderà uno tra Medvedev e Landaluce #IBI26 x.com

Sinner batte Rublev e vola in semifinale a Roma. Sfiderà MedvedevAGI - Jannik Sinner è in semifinale agli Internazionali di Roma: l'azzurro ieri si è imposto sul russo Andrej Rublev in due set, 6-2, 6-4, in un'ora e 31 minuti. In semifinale alle ore 19 Sinner affro ... msn.com

Sinner-Medvedev e Darderi-Ruud, semifinali Atp Roma 2026: a che ora e dove vederle in diretta gratisJannik domani, venerdì 15 maggio, sfida il russo, Luciano contro Ruud. Nel doppio Bolelli/Vavassori vanno a caccia della semifinale ... today.it