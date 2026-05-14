Sinner batte Rublev e vola in semifinale a Roma Sfiderà Medvedev

Da agi.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner si è qualificato per la semifinale degli Internazionali di Roma dopo aver battuto Andrej Rublev in due set, 6-2 e 6-4, in un'ora e 31 minuti di gioco. La partita si è conclusa con la vittoria dell'azzurro, che ora affronterà il russo Medvedev nella prossima fase del torneo. La sfida tra Sinner e Rublev si è svolta ieri, consolidando la presenza di Sinner tra i migliori del torneo romano.

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AGI - Jannik Sinner è in semifinale agli Internazionali di Roma: l'azzurro ieri si è imposto sul russo Andrej Rublev i n due set, 6-2, 6-4, in un'ora e 31 minuti. In semifinale alle ore 19 Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev vincente dell'altro quarto sullo spagnolo Martin Landaduce.  Il numero uno del mondo vincendo la gara dei quarti di finale ha battuto un altro record conquistando il 32mo successo di fila  in un torneo Masters 1000 e superando così il precedente primato di 31 vittorie consecutive di Novak Djokovic. Questa sarà la sua semifinale numero 18 nei 1000, la sesta consecutiva e la 50esima nel circuito maggiore, che gli permette di staccare proprio Rublev e diventare il decimo giocatore in attività con più semifinali Atp. 🔗 Leggi su Agi.it

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Jannik Sinner batte anche Rublev e vola in semifinale a Roma.

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