Quattrocento scuole si preparano a partecipare alla finale di una sfida scolastica che si terrà a Civitavecchia. L’evento vedrà coinvolti studenti provenienti da diverse regioni, impegnati in attività legate all'orientamento universitario e ai contest accademici. Le classi che si classificheranno al primo posto riceveranno premi ancora da definire, mentre si discute sui possibili cambiamenti nel modo in cui gli studenti sceglieranno il loro percorso di studi superiore.

? Punti chiave Come cambierà l'orientamento universitario grazie ai nuovi contest accademici?. Quali premi riceveranno le classi vincitrici del primo posto?. Chi guiderà il quiz show tra i saloni della nave?. Come verranno affrontati i temi del cyberbullismo e dell'intelligenza artificiale?.? In Breve Finale 17-18 maggio a bordo della nave Cruise Barcelona di Grimaldi Lines.. Federica Bertoni e Alessandro Greco conducono il quiz show nel Salone Smaila’s.. Università Vanvitelli, LUMSA e LABA presentano contest su AI, scienze sociali e arti.. Premi includono viaggi a Barcellona e corsi sportivi EPS CONI per i vincitori.. Oltre 400 istituti scolastici superiori partecipano alla fase conclusiva della quattordicesima edizione di High School Game, il concorso nazionale che trasforma l’apprendimento in un’esperienza interattiva.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sfida scolastica a bordo: 400 istituti pronti alla finale a Civitavecchia

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