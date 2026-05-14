Senz' acqua e sull' orlo di una rivolta l' allarme del sindaco Corbo | Da un momento all' altro succederà qualcosa di grosso
Il sindaco ha lanciato un appello urgente, segnalando che il sistema idrico locale si trova in grave carenza di acqua, con un’unica autobotte disponibile per le consegne. La presenza di questa sola autobotte, fornita dalla Protezione civile, non basta a coprire le esigenze di abitazioni, negozi e ristoranti, che richiederebbero almeno dieci veicoli per funzionare normalmente. La situazione, secondo le parole del primo cittadino, rischia di degenerare in modo serio a breve.
C'è solo un'autobotte, quella della Protezione civile, in giro. Per tamponare - approvvigionando abitazioni, esercizi commerciali e attività di ristorazione - ne servirebbero però almeno una decina. Vincenzo Corbo, sindaco di Canicattì, anche stamattina è in trincea per cercare di ascoltare i. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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