Il dibattito in Parlamento si concentra su due temi principali: la posizione del governo sul Superbonus e la crisi politica aperta dalle opposizioni. La premier ha dichiarato di essere disponibile al dialogo, ma le discussioni sono state caratterizzate da un acceso scontro sulle misure fiscali e sulle proposte legislative. Nel frattempo, si discute anche delle implicazioni del ritorno del nucleare e delle ragioni del rifiuto delle opposizioni alla proposta di modifica della legge elettorale.

? Domande chiave Come influirà il ritorno del nucleare sulle bollette delle famiglie italiane?. Perché le opposizioni hanno rifiutato la proposta di Meloni sulla legge elettorale?. Quali misure adotterà il governo per gestire l'eredità economica del Superbonus?. Come reagirà il premier alla proposta di Calenda sulla cabina di regia?.? In Breve Francesco Boccia del PD interroga la premier sulle difficoltà economiche delle famiglie.. Carlo Calenda propone cabina di regia per gestire crisi nel Golfo.. Meloni ipotizza ripresa produzione nucleare in Italia entro l'estate.. Le opposizioni rifiutano il tavolo di confronto sulla legge elettorale..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Senato, Meloni: «Aperta al dialogo» ma scontro su Superbonus e crisi

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