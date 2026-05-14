Scuola primaria Forcoli Il corso sarà mantenuto

Nella scuola primaria di Forcoli, il corso rimarrà attivo nonostante le difficoltà di mantenere le strutture nelle frazioni. La perdita di un corso di studi in questa scuola rappresenta anche la perdita di un luogo di incontro importante per la comunità locale. La decisione di proseguire con il corso è stata annunciata, garantendo così la continuità dell’attività scolastica per gli studenti e i residenti della zona.

Se anche le scuole perdono pezzi nelle frazioni, non si perde soltanto un corso di studi, ma un punto di incontro fondamentale per tutta la comunità. La scuola è anche il cuore del paese: un luogo dove bambini, famiglie e insegnanti costruiscono relazioni quotidiane. Anche gli anziani e le associazioni locali risentono di questa assenza, perché la scuola crea occasioni di partecipazione e vita sociale. Il corso della scuola primaria a Forcoli, frazione del Comune di Palaia, resterà attivo. La comunicazione ufficiale del mantenimento ha suscitato la soddisfazione dell’amministrazione comunale di Palaia, che sottolinea il valore della decisione per tutta la popolazione.🔗 Leggi su Lanazione.it

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