Scoperto arsenale nella controsoffittatura blitz dei carabinieri | 45enne nei guai

I carabinieri hanno trovato un arsenale all’interno di un’abitazione a Castel Volturno durante un'operazione nel pomeriggio di ieri. L’intervento è stato condotto dai militari della stazione di Varcaturo, che hanno arrestato un uomo di 45 anni. La scoperta è avvenuta all’interno del controsoffitto della casa, dove sono stati rinvenuti diversi oggetti illegali.

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