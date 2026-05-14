Scoperto arsenale nella controsoffittatura blitz dei carabinieri | 45enne nei guai
I carabinieri hanno trovato un arsenale all’interno di un’abitazione a Castel Volturno durante un'operazione nel pomeriggio di ieri. L’intervento è stato condotto dai militari della stazione di Varcaturo, che hanno arrestato un uomo di 45 anni. La scoperta è avvenuta all’interno del controsoffitto della casa, dove sono stati rinvenuti diversi oggetti illegali.
Un vero e proprio arsenale è stato scoperto dai carabinieri nel pomeriggio di ieri all’interno di un’abitazione di Castel Volturno, dove i militari della stazione di Varcaturo hanno arrestato un 45enne del posto.L’uomo, già monitorato dagli investigatori, è finito nel mirino di un’operazione.🔗 Leggi su Casertanews.it
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