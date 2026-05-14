Scontro tra auto davanti all' ingresso del supermercato | due feriti

Questa mattina, 14 maggio, si è verificato un incidente stradale in viale Enrico Fermi a Castelnuovo di Subbiano. Nei pressi dell’ingresso di un supermercato, due veicoli sono entrati in collisione, causando il ferimento di due persone. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Incidente stradale questa mattina, 14 maggio, in viale Enrico Fermi a Castelnuovo di Subbiano. Nei pressi del supermercato si è verificato uno scontro tra più veicoli. Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Bianca e della Croce Rossa di Arezzo oltre ai carabinieri della stazione di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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