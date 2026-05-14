Il fioretto azzurro si prepara a chiudere la stagione con l’ultimo Grand Prix in programma a Shanghai, in Cina. La trasferta riguarda gli atleti italiani che prenderanno parte alla competizione, che rappresenta l’ultimo appuntamento importante del circuito internazionale. La manifestazione si svolgerà nella città cinese e coinvolgerà le squadre di fioretto in vista delle prossime sfide di rilievo. Gli atleti italiani sono arrivati sul posto per prepararsi alle gare che si terranno nei prossimi giorni.

Trasferta in Cina per il fioretto, precisamente a Shanghai, che sarà la sede dell’ultimo Grand Prix della stagione. L’estate con Europei e Mondiali si avvicina sempre di più e finora è stata una stagione eccezionale per i fiorettisti azzurri, che vogliono essere protagonisti anche sulle pedani cinesi in questo fine settimana. Anche l’ultima tappa di Coppa del Mondo ad Istanbul è stata strabiliante per l’Italia. Doppietta al femminile con Martina Favaretto ed Arianna Errigo al primo e secondo posto, mentre al maschile il successo di Filippo Macchi ed il doppio podio di Tommaso Marini e Giuseppe Franzoni. Il tutto senza dimenticare i trionfi dei due quartetti, che, però, non saranno in gara questo weekend visto che il Grand Prix prevede solo le prove individuali. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scherma, il fioretto azzurro in Cina per l’ultimo Grand Prix e per continuare la super stagione

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