Scheggia metallica nell' occhio durante il lavoro | operaio salvato da un delicato intervento a Putignano
Durante un turno di lavoro, un operaio di 60 anni ha subito un infortunio che ha causato l'inserimento di una scheggia metallica nell'occhio. Immediatamente trasportato all'ospedale di Putignano, è stato sottoposto a un intervento di microchirurgia oculare eseguito in urgenza dall'equipe medica. Grazie a questa operazione, è stato possibile rimuovere la scheggia e salvare l'occhio, evitando la perdita della vista. La vicenda evidenzia i rischi legati ai lavori edili e l'importanza di un pronto intervento.
Rischiava di perdere la vista a causa di un infortunio sul lavoro. Un delicato intervento di microchirurgia oculare, eseguito d'urgenza dall'equipe dell'ospedale di Putignano, ha permesso però di salvare l'occhio, scongiurando il peggio per il paziente, un operaio edile di 60 anni.La scheggia. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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