Scheggia metallica nell' occhio durante il lavoro | operaio salvato da un delicato intervento a Putignano

Durante un turno di lavoro, un operaio di 60 anni ha subito un infortunio che ha causato l'inserimento di una scheggia metallica nell'occhio. Immediatamente trasportato all'ospedale di Putignano, è stato sottoposto a un intervento di microchirurgia oculare eseguito in urgenza dall'equipe medica. Grazie a questa operazione, è stato possibile rimuovere la scheggia e salvare l'occhio, evitando la perdita della vista. La vicenda evidenzia i rischi legati ai lavori edili e l'importanza di un pronto intervento.

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