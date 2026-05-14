Santa Maria Maggiore arriva il nuovo scuolabus ibrido grazie al Parco Val Grande
A Santa Maria Maggiore è stato consegnato un nuovo scuolabus ibrido, finanziato dal Parco Nazionale Val Grande. La cerimonia si è svolta in presenza delle autorità locali, che hanno ricevuto il mezzo destinato al servizio scolastico. Il presidente del Parco ha commentato che l’acquisto rappresenta un contributo per l’ambiente e un aiuto diretto ai Comuni della zona. Il veicolo è stato consegnato ufficialmente durante un evento pubblico, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini.
"Una mano all'ambiente e un aiuto concreto ai Comuni". Sono queste le parole del presidente del Parco Nazionale Val Grande Luigi Spadone, dopo la consegna ufficiale del nuovo scuolabus al Comune di Santa Maria Maggiore."Grazie al Ministero dell'Ambiente, che nell'ambito della misura ‘Parchi per. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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