Santa Maria Maggiore arriva il nuovo scuolabus ibrido grazie al Parco Val Grande

A Santa Maria Maggiore è stato consegnato un nuovo scuolabus ibrido, finanziato dal Parco Nazionale Val Grande. La cerimonia si è svolta in presenza delle autorità locali, che hanno ricevuto il mezzo destinato al servizio scolastico. Il presidente del Parco ha commentato che l’acquisto rappresenta un contributo per l’ambiente e un aiuto diretto ai Comuni della zona. Il veicolo è stato consegnato ufficialmente durante un evento pubblico, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini.

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