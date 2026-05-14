Sanremo caos in piazza Muccioli | slalom tra gli scooter per parcheggiare

Nella piazza Muccioli a Sanremo si sono verificati momenti di confusione a causa del parcheggio di numerosi scooter. Le persone presenti si sono trovate a dover fare slalom tra i veicoli per raggiungere i propri obiettivi, creando un disagio nel movimento quotidiano. Alcuni cittadini hanno suggerito di adottare misure pratiche per agevolare il passaggio e ridurre il congestionamento, senza però ancora implementare soluzioni ufficiali o definitive. La situazione continua a richiedere interventi per migliorare la vivibilità dello spazio pubblico.

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? Punti chiave Come si risolve lo stallo quotidiano tra gli scooter in piazza?. Quali soluzioni pratiche propone il cittadino per liberare i passaggi?. Chi dovrebbe intervenire per fermare il parcheggio selvaggio a Sanremo?. Perché i posti libidi a pochi metri vengono ignorati dai conducenti?.? In Breve Occupazione irregolare corridoio accesso piazza Muccioli ostacola manovre motociclisti. Ingombro scooter rende manovre impraticabili per motocicli di grossa cilindrata. Proposte includono cartelli divieto sosta e segnaletica orizzontale su pavimentazione. Richiesta controlli frequenti per contrastare menefreghismo quotidiano utenti piazza Muccioli. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanremo, caos in piazza Muccioli: slalom tra gli scooter per parcheggiare ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Fioriere spostate per parcheggiare in piazza GaribaldiSecondo quanto riportato dallo stesso assessore, alcuni automobilisti avrebbero spostato le fioriere che delimitano lo spazio pedonale, invadendo... Pedalando tra valori e sicurezza ‘Bici Scuola’ con Dalia MuccioliAnche le scuole elementari del Primo circolo didattico di Cesenatico partecipano al progetto ’Bici Scuola Il grande ciclismo e le classiche del... Argomenti più discussi: Parcheggio moto di piazza Muccioli nel caos, la segnalazione: Ogni giorno mezzi incastrati e manovre impossibili; Braccio Mancini su gol Rensch, fallo di Britschgi e rigore: caos nel finale di Parma - Roma; Sanremo, condominio senza amministratore e luce staccata: caos e proteste in via Palazzo 12; Sanremo, degrado rifiuti al Polo Nord: ecoisole nel caos tra sacchi abbandonati, gabbiani e rabbia dei residenti. levante sta cagatissima sotto lei sa già che tra 6 mesi cocomelon non la intratterrà più e dovrà spendere il cachet di sanremo per comprarle le enciclopedie x.com Caos a Sanremo 2026, due cantanti vogliono andarsene. Scatta l'allarmeOgni Festival di Sanremo porta con sé gossip e colpi di scena, e l’edizione 2026 non fa eccezione, soprattutto ora che la serata delle cover è alle porte. Tra presunti litigi nei camerini, cantanti ... corrieredellosport.it