San Raffaele 40 anni di riabilitazione equestre | Cavallo mediatore terapeutico
Il Centro di riabilitazione equestre del San Raffaele di Viterbo compie 40 anni di attività dedicata all’assistenza, alla cura e all’inclusione. Nel corso di quattro decenni, il centro ha utilizzato la mediazione del cavallo come strumento terapeutico per persone con diverse esigenze. Questa esperienza si è sviluppata nel tempo, coinvolgendo pazienti di varie età e condizioni, e ha rappresentato un punto di riferimento per le terapie assistite con gli animali.
Il Centro di riabilitazione equestre del San Raffaele Viterbo celebra 40 anni di assistenza, cura e inclusione. Nato sul finire degli anni Ottanta, il Centro ha saputo costruire nel tempo un modello nel quale il cavallo è diventato molto più di uno strumento terapeutico: un mediatore capace di accompagnare bambini, ragazzi e adulti in percorsi di riabilitazione e crescita, aiutandoli a scoprire risorse, autonomie e possibilità spesso considerate irraggiungibili. San Raffaele Viterbo. Il Centro è parte del San Raffaele Viterbo, struttura accreditata con il Servizio sanitario regionale e specializzata in riabilitazione fisica, psichica e sensoriale per il recupero funzionale e sociale di persone di ogni fascia d’età, con particolare attenzione all’età evolutiva e alle patologie dello spettro autistico. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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Dal 1986 il Centro trasforma il cavallo in ponte terapeutico e sociale, qui si fa riabilitazione equestre (aperta alla città) fino a Piazza di Siena VITERBO - Quarant'anni di assistenza, cura e inclusione. Il Centro di Riabilitazione Equestre del San Raffaele di Viter facebook
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