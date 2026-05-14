San Raffaele 40 anni di riabilitazione equestre | Cavallo mediatore terapeutico

Il Centro di riabilitazione equestre del San Raffaele di Viterbo compie 40 anni di attività dedicata all’assistenza, alla cura e all’inclusione. Nel corso di quattro decenni, il centro ha utilizzato la mediazione del cavallo come strumento terapeutico per persone con diverse esigenze. Questa esperienza si è sviluppata nel tempo, coinvolgendo pazienti di varie età e condizioni, e ha rappresentato un punto di riferimento per le terapie assistite con gli animali.

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Il Centro di riabilitazione equestre del San Raffaele Viterbo celebra 40 anni di assistenza, cura e inclusione. Nato sul finire degli anni Ottanta, il Centro ha saputo costruire nel tempo un modello nel quale il cavallo è diventato molto più di uno strumento terapeutico: un mediatore capace di accompagnare bambini, ragazzi e adulti in percorsi di riabilitazione e crescita, aiutandoli a scoprire risorse, autonomie e possibilità spesso considerate irraggiungibili. San Raffaele Viterbo. Il Centro è parte del San Raffaele Viterbo, struttura accreditata con il Servizio sanitario regionale e specializzata in riabilitazione fisica, psichica e sensoriale per il recupero funzionale e sociale di persone di ogni fascia d’età, con particolare attenzione all’età evolutiva e alle patologie dello spettro autistico. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - San Raffaele, 40 anni di riabilitazione equestre: “Cavallo mediatore terapeutico” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: San Raffaele Viterbo celebra 40 anni di riabilitazione equestre: una storia di cura, relazione e inclusione Il Centro equestre di riabilitazione celebra i suoi 40 anniIl Centro di Riabilitazione Equestre del San Raffaele Viterbo ha celebrato un anniversario speciale: quarant'anni di assistenza, cura e inclusione... Temi più discussi: San Raffaele Viterbo celebra 40 anni di riabilitazione equestre: una storia di cura, relazione e inclusione; Il Centro di riabilitazione equestre del San Raffaele celebra 40 anni di attività; Quarant’anni di ippoterapia al San Raffaele Viterbo; Riabilitazione equestre: 40 anni di cura, relazione e inclusione. R.I. SUD DI SPINA RAFFAELE - Results on X | Live Posts & Updates x.com San Raffaele, 40 anni di riabilitazione equestre: Cavallo mediatore terapeuticoIl Centro di riabilitazione equestre del San Raffaele Viterbo celebra 40 anni di assistenza, cura e inclusione. Nato sul finire degli anni Ottanta, il Centro ha saputo costruire nel tempo un modello n ... lapresse.it Il San Raffaele Viterbo celebra 40 anni di riabilitazione equestreQuarant'anni di assistenza, cura e inclusione. Il Centro di Riabilitazione Equestre del San Raffaele Viterbo ha celebrato ieri un anniversario che parla molto più della storia di un servizio, racconta ... ansa.it