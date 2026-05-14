San Martino sanzione per insulti razzisti | sospesa la partita

Durante una partita di calcio, un tifoso ha rivolto insulti razzisti che hanno portato alla sospensione dell’incontro. In seguito, è stato riferito che un altro spettatore ha usato un megafono per rivolgere minacce di stampo estremista. La società sportiva ha deciso di sospendere temporaneamente la partita, in attesa di ulteriori verifiche sulle persone coinvolte e sui comportamenti tenuti sugli spalti. Nessuna persona è stata ancora identificata ufficialmente.

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? Domande chiave Come ha fatto un tifoso a scatenare la sospensione della partita? Chi ha utilizzato il megafono per lanciare minacce estremiste? Perché l'arbitro ha deciso di fermare subito il match? Quali saranno le conseguenze disciplinari oltre alla multa di 500 euro??? In Breve Giudice sportivo Maria Luisa Trippitelli infligge multa da 500 euro alla Virtus Olimpia. Arbitro sospende temporaneamente il match durante il secondo tempo del playoff. Sostenitore della Virtus Olimpia usa megaf . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Martino, sanzione per insulti razzisti: sospesa la partita ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Fiesole, insulti razzisti durante gara Under 14: partita sospesaEpisodio di razzismo durante una partita di calcio Under 14 tra Sporting Arno e Lastrigiana, disputata allo stadio Poggiolini di Fiesole (Firenze) e... Leggi anche: Insulti razzisti contro un giocatore avversario: l'arbitro sospende la partita Argomenti più discussi: T-Red, a San Martino di Lupari la colletta antimulte: Soldi per il contasecondi; Rapallo: lavori in corso a Santa Maria del Campo, San Martino, San Martino; Medio Oriente, Tajani Sanzioni Ue a coloni violenti e a esponenti Hamas; Giornata dell’igiene delle mani: al San Martino dimostrazioni e punti informativi per cittadini e pazienti. Estate di San Martino: la leggenda, il clima e le tradizioni dell’11 novembreUn viaggio tra meteorologia, leggenda e tradizioni: perché l’11 novembre l’autunno sembra fermarsi e tornare, per un istante, a parlare il linguaggio dell’estate. Ogni anno, quando l’autunno ha già ... alfemminile.com