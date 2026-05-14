Salernitana miracolo Achik al 91? | strappa il pareggio e vola!

Nel corso della partita, Achik ha segnato al 91 minuto un gol che ha permesso alla sua squadra di pareggiare. La rete è arrivata in una zona del campo priva di supporto difensivo, sollevando domande sulla posizione e sulla copertura dei difensori salernitani. In quella stessa occasione, la difesa della squadra ospite si è trovata scoperta, consentendo all’attaccante di trovare lo spazio per concludere.

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? Punti chiave Come ha fatto Achik a segnare in una zona senza luce?. Perché la difesa salernitana è rimasta scoperta sul gol di Heinz?. Chi ha permesso alla Salernitana di superare la fase di stallo?. Quali errori tattici hanno messo in crisi la squadra di Cosmi?.? In Breve Heinz segna per la Casertana al 32' sfruttando un errore di Anastasio.. Donnarumma para un tiro di Butic dopo il gol avversario all'Arechi.. L'inserimento di Achik al decimo minuto della ripresa cambia l'inerzia del match.. Il pareggio garantisce alla Salernitana l'accesso al secondo turno nazionale dei playoff.. Al minuto 91 all’Arechi, Achik ha trasformato un pallone senza speranza in un pareggio salvavita che permette alla Salernitana di avanzare nei playoff dopo il derby contro la Casertana terminato 1-1.🔗 Leggi su Ameve.eu ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Piacenza, miracolo Ganz al 92?: strappa il pareggio allo scadereIl Piacenza Calcio riesce a strappare un pareggio in extremis contro il Sant’Angelo, evitando una sconfitta che avrebbe pesato sul morale della... Miracolo al 95?: il portiere Iannarilli strappa il pareggio all’AvellinoIl pareggio tra Avellino e Catanzaro arriva con un colpo di testa improvviso, firmato dal portiere irpino Antony Iannarilli, proprio al termine del... Temi più discussi: RILEGGI IL LIVE | Salernitana-Casertana 1-1, granata qualificati; Salernitana-Casertana, le pagelle granata: Matino è un gladiaatore, Donnarumma è miracolo; Salernitana-Casertana 1-1, Achik scaccia la paura: granata qualificati al turno successivo. Salernitana-Casertana 1-1, Heinz spaventa i granata che si qualificano però al secondo turnoDa una parte c’è la soddisfazione della Salernitana per il passaggio del turno dopo l’inaspettato spavento che dovrà servire assolutamente da ... ilmattino.it Achik uomo della provvidenza: la Salernitana pareggia il derby e va avanti nei playoffLa Salernitana più paurosa della gestione Cosmi si scioglie nella giocata pazza di Achik e nell'urlo liberatorio del 91'. 1-1 contro una Casertana intensa, basta e avanza, tra mille sospiri, per pas ... salernotoday.it