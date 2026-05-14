Roma vertice Friedkin-Gasperini | scatta l’ora del futuro

Questa mattina, presso il Centro Sportivo Fulvio Bernardini, si è tenuto un incontro tra il proprietario della società e l’allenatore. L’appuntamento, che si è svolto subito dopo la sessione di allenamento delle 11:00, ha visto confrontarsi i due protagonisti per discutere delle strategie future della squadra. L’incontro ha attirato l’attenzione degli osservatori, in attesa di eventuali sviluppi sul progetto tecnico e sulla gestione della rosa.

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Le mura del Centro Sportivo Fulvio Bernardini ospitano stamane, al termine della sessione d’allenamento delle 11:00, l’attesissimo faccia a faccia tra Ryan Friedkin e Gian Piero Gasperini per definire le linee guida della Roma che verrà. L’incontro, come riportato dal portale laroma24.it, giunge dopo settimane di attesa e risponde alla necessità, più volte manifestata pubblicamente dal tecnico, di avviare una programmazione concreta per la prossima stagione agonistica. Il dossier più urgente sul tavolo della proprietà riguarda la successione di Frederic Massara, ormai prossimo ai saluti. Sebbene il profilo di Giovanni Manna sia quello che raccoglie il maggior consenso tra le parti, il muro eretto dal Napoli complica l’operazione, spostando le attenzioni su Tony D’Amico.🔗 Leggi su Sololaroma.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Roma, Gasperini-Friedkin: attesa per il vertice sul futuroGian Piero Gasperini attende un segnale definitivo dalla proprietà per tracciare i confini della Roma che verrà. Roma, missione Friedkin: vertice con Gasperini per il futuro giallorossoLa stagione della Roma entra nella sua fase più delicata, ma il futuro del club si gioca già lontano dai riflettori del campo. Temi più discussi: Mercato al via? Attenzione al puzzle dei direttori sportivi: l'Atalanta sogna il ritorno di Sartori; Roma-Dybala, altro che addio: presto incontro agente-Friedkin per il rinnovo di contratto!; Roma, Gasperini aspetta i Friedkin: incontro decisivo a Trigoria; Roma, Gasperini aspetta i Friedkin: Ryan a Trigoria la prossima settimana, prima del derby. Roma, vertice in arrivo tra Gasperini e i Friedkin. Le ultime ? romanews.eu/gasperini-frie… #ASRoma #Romanewseu x.com Roma, Totti vittima del caso Ranieri, ma ora il rientro può diventare realtà: la richiesta di Gasperini e la mossa di FriedkinIl caos generato dallo scontro tra l’ormai ex advisor e l’allenatore ha frenato l’operazione di rientro in società della leggenda giallorossa ... sport.virgilio.it Friedkin attesi a Roma per il derby contro la LazioGasperini vuole pianificare la prossima stagione con la proprietà. I Friedkin dovrebbero tornare a Roma in vista del derby contro la Lazio. siamolaroma.it