Roma fuga in Mini Cooper | 20enne ubriaco sfiora la polizia e resiste

Un ragazzo di 20 anni a bordo di una Mini Cooper ha tentato di sfuggire a una pattuglia di polizia in una zona centrale della città. Durante l'inseguimento, ha attraversato alcune strade a velocità elevata, ignorando i segnali di stop e compiendo manovre brusche per evitare il controllo. La sua condotta ha portato a un breve inseguimento, nel corso del quale ha anche sfiorato alcune vetture in transito, prima di essere fermato dagli agenti. È risultato positivo all’alcoltest e ha opposto resistenza al momento dell’alt.

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? Punti chiave Come ha fatto il giovane a sfiorare la pattuglia durante l'inseguimento?. Quali manovre pericolose ha messo in atto per evitare il controllo?. Perché il gruppo di amici è finito coinvolto nel fermo della polizia?. Quanto peseranno le nuove denizioni penali sulla posizione del ventenne?.? In Breve Fuga avvenuta in zona Foro Italico durante i controlli per gli Internazionali di Tennis.. Sanzioni amministrative per il conducente pari a circa 700 euro totali.. Decurtazione di 32 punti dalla patente di guida per guida in stato di ebbrezza.. Denunce per fuga pericolosa e resistenza a pubblico ufficiale presso Ponte Duca d'Aosta.. Un ventenne è stato denunciato dopo una fuga ad alta velocità avvenuta oggi a Roma in zona Foro Italico, durante un controllo della polizia locale che ha rischiato di travolgere una pattuglia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, fuga in Mini Cooper: 20enne ubriaco sfiora la polizia e resiste ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Folle fuga in moto a Palermo, poi la bugia ai carabinieri che non ci cascano: 20enne ubriaco nei guaiEseguito un arresto per fuga pericolosa, simulazione di reato e guida in stato di ebbrezza nel quartiere Libertà. Via Pontina: Mini Cooper in fiamme, nessun feritoUn’automobile è rimasta completamente avvolta dalle fiamme sulla strada Pontina, nel tratto compreso tra Castel Romano e Trigoria. Argomenti più discussi: Foro Italico: ignora l'alt e semina il panico durante gli Internazionali, fermato dopo inseguimento; Dal Foro Italico al lungotevere: la fuga folle davanti agli Internazionali di tennis; Roma: 20enne non si ferma all’alt delle pattuglie, preso dopo un inseguimento; Roma, non si ferma all’alt degli agenti e si dà alla fuga, bloccato dalla Polizia Locale.