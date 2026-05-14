Roma contro Genova nel campo largo si fa a gara anche per ospitare le Olimpiadi
A Roma e Genova si registra un confronto aperto tra amministrazioni comunali che cercano di attirare attenzione su diverse iniziative, tra cui la candidatura per le Olimpiadi. Quando una delle due città manifesta ambizioni o proposte, subito un altro ente si fa avanti, creando una competizione che coinvolge vari settori e progetti. Questa dinamica si ripete di frequente, rendendo il panorama delle candidature e delle iniziative locali molto vivace e spesso competitivo.
Sta diventando quasi un gioco, il preferito di molti sindaci: appena Roma prova a mettere il naso avanti in qualche campo, ecco che arriva qualcuno a volere lo stesso. A volte di più. Succede con la riforma dei poteri, con il sindaco di Milano Sala che rivendica eguale trattamento, e adesso con i.🔗 Leggi su Romatoday.it
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