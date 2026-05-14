Si è conclusa la ABB RobotStudio Cup 2026, competizione dedicata alla robotica scolastica. Oltre 70 istituti hanno preso parte all’evento, con circa 900 studenti coinvolti nelle varie fasi di selezione. La fase finale si è svolta con la partecipazione di circa 300 studenti, che si sono sfidati in diverse prove pratiche. La competizione mira a stimolare l’interesse per le tecnologie robotiche tra i giovani e a promuovere l’apprendimento pratico in ambito tecnico-scientifico.

Oltre 70 istituti coinvolti, circa 900 studenti partecipanti e una fase finale con 300 tra studenti e docenti per l’ottava edizione, promossa da ABB Robotics Italy, della competizione dedicata a robotica, automazione e competenze STEM Dalle scuole superiori alle università, passando per ITS e scuole medie: sono stati premiati a Bergamo i vincitori della ABB RobotStudio Cup 2026, la competizione educativa promossa da ABB Robotics Italy che mette alla prova studenti e studentesse sui temi della robotica e dell’automazione industriale. La fase finale dell’ottava edizione si è svolta il 12 e 13 maggio e ha coinvolto circa 300 tra studenti e docenti provenienti da oltre 70 istituti italiani e internazionali. 🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - Robotica e scuola, premiati i vincitori della ABB RobotStudio Cup 2026

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