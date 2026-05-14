Rivelato il potenziamento del trasferimento di Goncalo Ramos al Man United

Secondo fonti britanniche, il Paris Saint-Germain sarebbe disposto a cedere Goncalo Ramos durante la sessione di mercato estiva, con il Manchester United tra le squadre che hanno manifestato interesse. Ramos e Ousmane Dembele sono stati fotografati mentre festeggiavano insieme, secondo quanto riportato da un sito inglese. La trattativa tra le parti è in fase di sviluppo, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali o dettagli sulle modalità del trasferimento.

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