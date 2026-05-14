Rivelato il potenziamento del trasferimento di Goncalo Ramos al Man United
Secondo fonti britanniche, il Paris Saint-Germain sarebbe disposto a cedere Goncalo Ramos durante la sessione di mercato estiva, con il Manchester United tra le squadre che hanno manifestato interesse. Ramos e Ousmane Dembele sono stati fotografati mentre festeggiavano insieme, secondo quanto riportato da un sito inglese. La trattativa tra le parti è in fase di sviluppo, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali o dettagli sulle modalità del trasferimento.
Sito inglese: Goncalo Ramos e Ousmane Dembele festeggiano (Foto di Claudio VillaGetty Images) Sembra che il Paris Saint-Germain sia pronto a lasciare andare Goncalo Ramos quest’estate, con il Manchester United uno dei club interessati. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Il nazionale portoghese ha faticato a imporsi come titolare nel PSG, quindi è logico che ora possa essere disponibile sul mercato. Secondo il giornalista Ekrem Konur, Ramos sta attirando l’interesse di Manchester United e Arsenal, mentre potrebbe anche essere coinvolto nel potenziale accordo del PSG con l’Atletico Madrid per Julian Alvarez. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Sullo stesso argomento
Milan, le notizie top di oggi: Modric, stagione finita? Grimaldo apre al trasferimento. Spunta Gonçalo RamosDopo lo 0-0 contro la Juventus, ottenuto nella 34ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026, Massimiliano Allegri ha concesso un giorno libero ai...
Goncalo Ramos Juventus, il portoghese resta una pista per l’attacco: spunta anche la formula per il trasferimento. Le novitàdi Francesco SpagnoloGoncalo Ramos Juventus, il portoghese rappresenta una soluzione importante per l’attacco soprattutto se il PSG dovesse aprire al...
TJ - Ramos, ecco da cosa dipende il possibile approdo a TorinoIl futuro di Gonçalo Ramos potrebbe diventare uno dei temi caldi del calciomercato del Paris Saint-Germain. L’attaccante portoghese, infatti, starebbe valutando ... tuttojuve.com
Di Marzio rivela: Jorge Mendes sta cercando soluzioni per Goncalo Ramos. È un nome da Milan o JuveGianluca Di Marzio, esperto di mercato, si è così espresso a Caffé Di Marzio, podcast di calciomercato in collaborazione tra lo stesso giornalista e TuttoMercatoWeb, sul ... milannews.it