Rivelato il potenziamento del trasferimento di Goncalo Ramos al Man United

Da justcalcio.com 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo fonti britanniche, il Paris Saint-Germain sarebbe disposto a cedere Goncalo Ramos durante la sessione di mercato estiva, con il Manchester United tra le squadre che hanno manifestato interesse. Ramos e Ousmane Dembele sono stati fotografati mentre festeggiavano insieme, secondo quanto riportato da un sito inglese. La trattativa tra le parti è in fase di sviluppo, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali o dettagli sulle modalità del trasferimento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sito inglese: Goncalo Ramos e Ousmane Dembele festeggiano (Foto di Claudio VillaGetty Images) Sembra che il Paris Saint-Germain sia pronto a lasciare andare Goncalo Ramos quest’estate, con il Manchester United uno dei club interessati. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Il nazionale portoghese ha faticato a imporsi come titolare nel PSG, quindi è logico che ora possa essere disponibile sul mercato. Secondo il giornalista Ekrem Konur, Ramos sta attirando l’interesse di Manchester United e Arsenal, mentre potrebbe anche essere coinvolto nel potenziale accordo del PSG con l’Atletico Madrid per Julian Alvarez. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Milan, le notizie top di oggi: Modric, stagione finita? Grimaldo apre al trasferimento. Spunta Gonçalo RamosDopo lo 0-0 contro la Juventus, ottenuto nella 34ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026, Massimiliano Allegri ha concesso un giorno libero ai...

Goncalo Ramos Juventus, il portoghese resta una pista per l’attacco: spunta anche la formula per il trasferimento. Le novitàdi Francesco SpagnoloGoncalo Ramos Juventus, il portoghese rappresenta una soluzione importante per l’attacco soprattutto se il PSG dovesse aprire al...

goncalo ramos rivelato il potenziamento delTJ - Ramos, ecco da cosa dipende il possibile approdo a TorinoIl futuro di Gonçalo Ramos potrebbe diventare uno dei temi caldi del calciomercato del Paris Saint-Germain. L’attaccante portoghese, infatti, starebbe valutando ... tuttojuve.com

Di Marzio rivela: Jorge Mendes sta cercando soluzioni per Goncalo Ramos. È un nome da Milan o JuveGianluca Di Marzio, esperto di mercato, si è così espresso a Caffé Di Marzio, podcast di calciomercato in collaborazione tra lo stesso giornalista e TuttoMercatoWeb, sul ... milannews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web