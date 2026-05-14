Risotteria Melotti a Isola della Scala | in menù le ricette di Mamma Rosetta

A Isola della Scala, nel cuore della bassa pianura veronese, la famiglia Melotti si occupa della coltivazione di diverse varietà di riso italiane, tra cui il Vialone Nano e il Carnaroli, dal 1986. La Risotteria Melotti propone nel suo menù ricette che richiamano i sapori di famiglia, in particolare quelle di Mamma Rosetta. La produzione di riso avviene nel rispetto delle colture tradizionali e delle norme di legge sulla sicurezza alimentare.

Nel cuore della bassa pianura veronese, ad Isola della Scala, la famiglia Melotti coltiva con passione e dedizione le migliori varietà di riso italiane, tra cui il pregiato Vialone Nano e il Carnaroli, dal lontano 1986. Giuseppe Melotti, insieme alla moglie Rosetta e ai figli Luca, Gianmaria e. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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