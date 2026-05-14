Riccione il futuro green corre lungo il Rio Melo | il progetto approda nel podcast Città più verdi e accoglienti

A Riccione si parla di sostenibilità con il progetto che si sviluppa lungo il Rio Melo, inserito nel podcast “Città più verdi e accoglienti”. Questa serie, composta da 21 puntate, mette in luce iniziative volte a migliorare la qualità ambientale nei territori dell’Emilia-Romagna. Il podcast analizza come le città si preparano ad affrontare le sfide legate al cambiamento climatico, concentrandosi su interventi concreti e progetti in corso.

Riccione è tra gli enti protagonisti di “Città più verdi e accoglienti”, il podcast in 21 puntate nato per scoprire i progetti che rendono i territori dell’Emilia-Romagna più sostenibili e per comprendere come cambieranno le città di fronte alla sfida del cambiamento climatico. Il viaggio sonoro. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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