Rebuild 2026 Verones Aprie | Adattare strumenti e modelli organizzativi all' urgenza della transizione

Da iltempo.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Riva del Garda, durante l'evento Rebuild 2026, è stato sottolineato che gli strumenti e i modelli organizzativi devono essere modificati per rispondere alle esigenze imposte dalla transizione in corso. Un rappresentante ha dichiarato che il sistema di pianificazione deve essere flessibile e adattabile, in modo da garantire risposte pratiche e tempestive alle sfide attuali. La discussione si è concentrata sull’importanza di rendere più efficaci i processi di pianificazione per affrontare questa fase di cambiamento.

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Riva del Garda, 14 mag. (Adnkronos) - “Il sistema di pianificazione deve essere modulato e adattato per dare una risposta concreta e operativa a quella che oggi rappresenta un'urgenza. A questa urgenza bisogna rispondere con strumenti capaci di garantire tempistiche, qualità e operatività all'altezza della sfida che stiamo affrontando”. Lo ha affermato Sara Verones intervenendo a REbuild 2026, la manifestazione dedicata all'innovazione sostenibile dell'ambiente costruito in corso al Centro Congressi di Riva del Garda. Nel corso del panel dedicato alle regole e alla pianificazione, Verones ha evidenziato come la sostenibilità ambientale sia ormai “un elemento costituente” all'interno dei processi di progettazione, delle imprese di costruzione, della pubblica amministrazione e del sistema finanziario.🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Rebuild 2026, Verones (Aprie): "Adattare strumenti e modelli organizzativi all'urgenza della transizione"
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