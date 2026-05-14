Rayquaza Gold Star | GomGom Cards fa la storia prima volta in Italia in live eBay

Il 30 aprile, durante una trasmissione in diretta su eBay Live, GomGom Cards ha effettuato per la prima volta in Italia l'estrazione del leggendario Rayquaza Gold Star dal set EX Deoxys. L’evento è stato trasmesso in tempo reale e ha visto coinvolti i membri del team di GomGom Cards, che hanno estratto il codice dal box break. Questo episodio rappresenta una novità nel settore del collezionismo Pokémon nel paese.

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