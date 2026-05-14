Rayquaza Gold Star | GomGom Cards fa la storia prima volta in Italia in live eBay
Il 30 aprile, durante una trasmissione in diretta su eBay Live, GomGom Cards ha effettuato per la prima volta in Italia l'estrazione del leggendario Rayquaza Gold Star dal set EX Deoxys. L’evento è stato trasmesso in tempo reale e ha visto coinvolti i membri del team di GomGom Cards, che hanno estratto il codice dal box break. Questo episodio rappresenta una novità nel settore del collezionismo Pokémon nel paese.
Un evento speciale destinato a rimanere nella storia del collezionismo Pokémon in Italia. Giovedì 30 aprile, durante una diretta su eBay Live, il team di GomGom Cards ha pullato per la prima volta in assoluto nel Paese il leggendario Rayquaza Gold Star dal box break del set EX Deoxys. Un momento unico per il collezionismo. Il Rayquaza Gold Star è considerato una delle carte più iconiche e rare dell’era EX, amata da collezionisti di tutto il mondo e difficilmente reperibile sul mercato. La sua comparsa in live rappresenta un evento straordinario, reso ancora più significativo dal contesto di un box break trasmesso in diretta. Il box EX Deoxys utilizzato durante l’evento ha un valore stimato di circa 20.🔗 Leggi su Panorama.it
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