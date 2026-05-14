Rapina all' autostazione vittima a terra sanguinante | due giovani in fuga arrestati

Da ferraratoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato mattina all’autostazione di Cento si è verificata una rapina durante la quale una vittima è rimasta a terra sanguinante. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno riconosciuto e fermato due giovani, di 18 e 15 anni, che erano fuggiti subito dopo l’accaduto. La vittima ha riportato ferite e si trova sotto assistenza medica. La polizia ha sequestrato gli oggetti usati durante la rapina e sta proseguendo le indagini.

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Rapina all’autostazione di Cento. È successo durante la mattinata di sabato 9, quando i carabinieri hanno individuato e arrestato due giovani (rispettivamente di 18 e 15 anni).Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayErano da poco passate le 11 quando una pattuglia, impegnata nel quotidiano. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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