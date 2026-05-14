Qui è disgustoso GF Vip dopo i topi arrivano i pidocchi

Nella Casa del Grande Fratello Vip sono stati riscontrati problemi di igiene, con la presenza di topi e, successivamente, di pidocchi. La situazione ha portato alla necessità di un intervento di disinfestazione urgente. I partecipanti e il personale si sono trovati a convivere con queste situazioni, che hanno sollevato molte critiche sui servizi di pulizia e gestione degli ambienti. La produzione ha annunciato di aver preso provvedimenti per risolvere il problema.

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La Casa del Grande Fratello Vip necessita di una disinfestazione immediata. Dopo i topi sono arrivati anche i pidocchi. Dopo i topi, nella Casa del Grande Fratello Vip, arrivano i pidocchi. La Casa ha bisogno di una disinfestazione immediata in tutta l’area esterna e interna. Nella Casa del Grande Fratello Vip è in corso un’improvvisa infestazione, che sta scatenando molto timore tra gli inquilini. La situazione ha richiesto una disinfestazione immediata, che è stata organizzata in tutta l’area esterna e interna della Casa. Tutto è iniziato quando alcuni gieffini si sono resi conto della presenza di alcuni piccoli insetti sulle loro magliette e sui vestiti in generale. 🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - “Qui è disgustoso”. GF Vip, dopo i topi arrivano i pidocchi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Gf Vip, allarme pidocchi nella Casa: concorrenti nel panico, scatta la disinfestazione Leggi anche: Insetti assediano i concorrenti del GF Vip, Raul Dumitras: “Sono pidocchi, ci mangeranno tutti” Temi più discussi: Grande Fratello Vip, dopo i topi arrivano i 'pidocchi 2.0': Qui è disgustoso, disinfestazione d’emergenza nella Casa; GF Vip, allarme pidocchi nella Casa: concorrenti nel panico, scatta la disinfestazione; Insetti assediano i concorrenti del GF Vip, Raul Dumitras: Sono pidocchi, ci mangeranno tutti; GF Vip, allarme nella Casa: spuntano strani insetti, i gieffini temono un'infestazione di pidocchi. Grande Fratello Vip, dopo i topi arrivano i 'pidocchi 2.0': Qui è disgustoso, disinfestazione d’emergenza nella CasaConcorrenti assaliti da misteriosi insetti volanti, scattano le pulizie generali: al GF Vip torna l’incubo degli ospiti indesiderati dopo i roditori delle passate edizioni. libero.it Insetti misteriosi invadono il GF Vip, scatta l’allarme: Situazione disgustosaPaura nella Casa del GF Vip: misteriosi insetti invadono gli ambienti, scatta la disinfestazione e sui social si teme la chiusura anticipata. donnaglamour.it