Provincia di Benevento passa la manovra 2026 | 6 voti favorevoli e 3 astenuti

La Sessione di Bilancio della Provincia di Benevento si è conclusa con l’approvazione della manovra 2026, ottenuta con sei voti favorevoli e tre astenuti. La discussione, durata circa sei minuti, ha visto il voto finale sulla proposta di bilancio per l’anno prossimo. Nessun dettaglio sui contenuti specifici della manovra è stato fornito in questa sintesi. La seduta si è svolta senza ulteriori incidenti o variazioni nel corso della discussione.

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Tempo di lettura: 6 minuti Conclusa la Sessione di Bilancio della Provincia di Benevento. Il Documento Unico di Prorammazione ed il Bilancio di Previsione, proposti dal Presidente della Provincia Nino Lombardi, sono stati approvati definitivamente dopo la seconda lettura del Consiglio Provinciale che ha fatto seguito al voto favorevole dell’Assemblea dei Sindaci. I lavori dei due Organi hanno occupato l’intera mattinata alla Rocca dei Rettori. L’ Assemblea dei Sindaci del Sannio, riunita infatti alle 9.30, ha dato il proprio parere all’unanimità per la Sessione di Bilancio 2026: erano 213.858 gli abitanti rappresentati dai Sindaci o loro delegati per 52 su 78 Comuni della provincia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Provincia di Benevento, passa la manovra 2026: 6 voti favorevoli e 3 astenuti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Decreto sicurezza, con 162 voti favorevoli è leggeIl decreto sicurezza ha completato il suo iter parlamentare ed è stato definitivamente trasformato in legge. Leggi anche: La direzione provinciale del Pd sceglie candidata Antonella Russo, sedici voti favorevoli contro quindici Temi più discussi: Sorrento, Capri e Positano: ecco dove vivono i più ricchi del Sud. Nel Beneventano il comune più povero; Provincia di Benevento, convocati Assemblea dei Sindaci e Consiglio per il Bilancio 2026; Provinciali Benevento, metà Consiglio a Mastella; Svolta fondi europei, una cabina di regia tra Sannio e Irpinia. Altra Benevento è Possibile , ??????????? ???????? ??????? ??? ??? ?????? Due tecnici che la magistratura vuole arrestare vincono i concorsi a Solopaca e alla Provincia. Posti di lavoro e appalti al centro del sistema di potere nel Sannio. x.com Benevento, appalti in Provincia: chieste 21 condanneVentuno condanne: sono quelle chieste dal pubblico ministero Francesco Sansobrino per l’inchiesta legata a una serie di appalti della Provincia di Benevento, di quella di Caserta e del Comune di ... ilmattino.it Elezioni Comunali 2026 nella provincia di Benevento: la carica dei 34.564 alle urneListe presentate, da oggi prende corpo la campagna elettorale che a fine maggio chiamerà alle urne i cittadini di dieci paesi sanniti per rinnovare sindaco e consiglio comunale. ilmattino.it