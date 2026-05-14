Progetto Zero sostanze la Procura entra nelle scuole per aiutare i giovani a dire no alle droghe

La Procura ha avviato un progetto nelle scuole del Sannio con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sul tema delle dipendenze da sostanze stupefacenti. L’iniziativa, denominata “Zero sostanze”, prevede incontri e attività rivolti agli studenti per fornire informazioni e supporto. La situazione delle dipendenze nella zona viene descritta come complessa e in evoluzione, con un aumento delle problematiche legate all’uso di droghe tra i più giovani.

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