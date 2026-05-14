Progetto Zero sostanze la Procura entra nelle scuole per aiutare i giovani a dire no alle droghe
La Procura ha avviato un progetto nelle scuole del Sannio con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sul tema delle dipendenze da sostanze stupefacenti. L’iniziativa, denominata “Zero sostanze”, prevede incontri e attività rivolti agli studenti per fornire informazioni e supporto. La situazione delle dipendenze nella zona viene descritta come complessa e in evoluzione, con un aumento delle problematiche legate all’uso di droghe tra i più giovani.
Tempo di lettura: 3 minuti “Una situazione nel Sannio molto complessa e difficile, anche osservando l’evoluzione delle dipendenze”. Diego Marino, dirigente del SERD di Benevento, ha utilizzato queste parole per descrivere il contesto in cui agisce l’Unità Operativa Dipendenze Patologiche dell’Asl Benevento, fornendo un quadro realistico dello stato della dipendenza dei cittadini dalle droghe. Il dirigente ha relazionato sul progetto “Zero Sostanze”, iniziativa di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto delle droghe, voluta e coordinata dal Procuratore della Repubblica di Benevento Nicola D’Angelo, che si è svolta presso l’Istituto Ipsar “le Streghe”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Trotz bipolarer Störung wurde sie als Erwachsene verurteilt… Für das, was sie ihren Eltern antat
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