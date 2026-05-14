Progetto stadio e terreno di gioco da spostare L' Arezzo vaglia anche un piano B

I lavori per la costruzione del nuovo stadio stanno per iniziare e il gruppo di lavoro, guidato dall’architetto Carlo Antonio Fayer, sta valutando le scelte più appropriate. Tra le possibili soluzioni c’è anche un piano alternativo, che prevede lo spostamento del terreno di gioco e dello stadio stesso. La decisione definitiva sarà presa a breve, dopo aver analizzato tutte le opzioni insieme al presidente dell’ente coinvolto. Nel frattempo, si procede con le ultime riflessioni prima dell’avvio dei lavori.

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I lavori allo stadio partiranno a breve e in queste ore il gruppo di lavoro coordinato dall'architetto Carlo Antonio Fayer sta decidendo il da farsi insieme al presidente Guglielmo Manzo. L’impellenza numero uno, come noto, riguarda il rifacimento totale del terreno di gioco, che verrà avvicinato. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Stadio Celeste, ecco il nuovo terreno di gioco | VIDEOAllo stadio "Giovanni Celeste" dove sono in corso i lavori di riqualificazione è stata completata la posa del tappetino in erba sintetica che riporta... Temi più discussi: Antistadio, approvata la variante con ulteriori migliorie al progetto; Milan, risarcimento per il Comune di San Siro: ecco la cifra versata; Nuovo stadio di Arezzo, rischio slittamento. Manzo: Spostamento del campo e tempi stretti, stiamo valutando; Parte entro il mese di maggio la demolizione delle tribune in acciaio dello stadio Benelli. Francesco Rocca (@roccapresidente) / Posts / X x.com Palermo, presentato il progetto del nuovo stadio Renzo BarberaIl Palermo FC ha presentato i progetti per la riqualificazione dello Stadio Renzo Barbera, segnando il passo successivo nell'ambizioso progetto ... sportmediaset.mediaset.it Stadio a San Donato, il Milan paga il conto finale e se ne va: 74mila euro per l'addio definitivo (o forse no)Dopo il ritorno a San Siro, il club rossonero salda le spese tecniche al Comune: finisce l'era del maxi-progetto, ma spunta l'ipotesi Nba (e un'altra sempre con i rossoneri) ... milanotoday.it