Primo incontro a Palmoli per Catherine e Nathan con il nuovo avvocato Pillon

A Palmoli si è tenuto il primo incontro tra Nathan Trevallion, Catherine Birmingham e il nuovo avvocato Simone Pillon, ex parlamentare della Lega. L'incontro si è svolto nella loro abitazione, poche ore dopo che gli ex legali di riferimento avevano rinunciato all'incarico. Pillon ha preso in carico il caso, sostituendo gli avvocati teatini Marco Femminella e Danila Solinas.

Primo incontro di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, nella loro casa di Palmoli, con l'avvocato Simone Pillon, ex parlamentare della Lega che da due giorni ha assunto l'incarico di loro legale, dopo la rinuncia degli avvocati teatini Marco Femminella e Danila Solinas. Pillon, come precisa.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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